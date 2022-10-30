Ломаченко не без проблем переміг Ортіса та наблизився до бою за звання абсолютного чемпіона світу

Український боксер успішно повернувся на ринг після майже річної перерви.

У ніч проти 30 жовтня український боксер легкої ваги Василь Ломаченко провів бій проти американця Джемейна Ортіса. Поєдинок відбувся на арені Madison Square Garden у Нью-Йорку (США).

Протистояння минуло в досить рівній боротьбі з невеликою перевагою нашого співвітчизника. Американський опонент несподівано для багатьох чинив жорсткий опір іменитому українцю, тож боксери пройшли повну дистанцію.

За підсумками 12 раундів судді одноголосним рішенням віддали перемогу Ломаченку: 115-113, 116-112, 117-111.

Зазначимо, що для Ломаченка це був перший бій від 12 грудня 2021 року. Тоді Василь переміг ганця Річарда Коммі та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.

Очікується, що вже в наступному поєдинку Ломаченко боксуватиме з Девіном Гейні за звання абсолютного чемпіона світу в легкому дивізіоні. Раніше американець погодився дати українцю титульний бій після того, як захистив титули в реванші з австралійцем Джорджем Камбососом.

На рахунку 34-річного Ломаченка 17 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі. Він володів поясами WBC, WBA Super та WBO в легкій вазі, поки в жовтні 2020 року не втратив їх, програвши американцю Теофімо Лопесу.

В активі 26-річного Ортіса 16 перемог (8 - нокаутом), одна нічия та одна поразка.

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