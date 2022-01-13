Ломаченко не перший: абсолютний чемпіон світу розповів, у якому порядку "покарає" всіх потенційних суперників

Ломаченко не перший: абсолютний чемпіон світу розповів, у якому порядку "покарає" всіх потенційних суперників

Камбосос заявив, що всі вони отримають своє.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та WBC Franchise у легкій вазі Джордж Камбосос відповів одному із фанатів, який звинуватив австралійця в тому, що він не хоче проводити бої з Василем Ломаченком, Девіном Хейні та Джервонтою Девісом.

Камбосос вирішив заблокувати фолловера, попутно повідомивши про готовність зустрітися з усіма перерахованими боксерами.

"Заспокойся, друже, я дам фанатам те, що вони хочуть. Хейні, Ломаченко, Девіс – усі вони отримають своє, один за одним", – написав Камбосос у Twitter.

I blocked you because off other comments towards something else which I found disgusting!! Nothing to do with anything boxing related tbh! Settle down buddy I’m the giving the fans what they want Haney/Loma/Tank they’ll all get it 1 by 1 — George "Ferocious" Kambosos Jr (@georgekambosos) January 11, 2022

Раніше повідомлялося, що що Всесвітня боксерська організація (WBO) вже в січні готується санкціонувати бій між Камбососом і Ломаченком. На цьому наполягає промоутер українця Боб Арум .

В активі Камбососа 20 перемог (10 - нокаутом) у 20 поєдинках. У ніч проти 28 листопада австралієць переміг американця Теофімо Лопеса та відібрав у нього пояси IBF, WBA, WBO та WBC (Franchise) в легкій вазі.

та відібрав у нього пояси IBF, WBA, WBO та WBC (Franchise) в легкій вазі. На рахунку Ломаченка 16 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі. У ніч проти 12 грудня Василь одноголосним рішенням суддів переміг ганця Річарда Коммі та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.

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