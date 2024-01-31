Ломаченко офіційно отримав дату та місце бою за звання чемпіона світу: хто суперник

Василь Ломаченко і Джордж Камбосос битимуться за вакантний титул IBF в легкій вазі.

У ніч проти 31 січня в Австралії відбулась пресконференція, на якій офіційно оголосили про бій між ексчемпіоном світу у трьох вагових категоріях Василем Ломаченком та колишнім абсолютним чемпіоном у легкій вазі Джорджем Камбососом.

Поєдинок між українцем і австралійцем відбудеться 12 травня на RAC Arena в австралійському місті Перт. На кону стоятиме вакантний титул IBF у легкій вазі.

Додамо, що пояс IBF став вакантним після того, як американець Девін Гейні наприкінці листопада минулого року вирішив змінити вагову категорію та звільнив усі головні чемпіонські пояси в легкій вазі – WBC, WBA, IBF та WBO.

Ломаченко востаннє виходив у ринг у ніч проти 21 травня 2023 року, коли одноголосним суддівським рішенням програв Гейні у бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Камбосос у своєму останньому бою у липні 2023 року переміг британця Максі Г'юза, здобувши другорядний титул IBO в легкій вазі. Перед цим австралієць зазнав двох поспіль поразок від Гейні, втративши звання абсолютного чемпіона світу, яке він виборов у листопаді 2021 року перемогою над американцем Теофімо Лопесом.

Загалом на рахунку 35-річного Ломаченка 17 перемог (11 – нокаутом) і 3 поразки на професійному ринзі. У послужному списку 30-річного Камбососа 21 перемога (10 – нокаутом) і 2 поразки.

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