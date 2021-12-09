Ломаченко перед боєм з Коммі сходив на матч НХЛ та отримав іменний светр клубу: відео

Також йому гучно аплодували вболівальники.
Український боксер Василь Ломаченко вирішив відвідати матч НХЛ між "Нью-Йорк Рейнджерс" та "Колорадо Евеланш".
33-річний ексчемпіон світу в легкій вазі завітав на гру в іменному светрі господарів із номером "88".
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Цікаво, що під час перерви між періодами на великих екранах легендарної арени "Медісон Сквер Гарден" крутилася реклама бою Ломаченко — Коммі, а потім камери вихопили і українця, який сидів на трибуні. Зал зустрів Василя оплесками.
Утім, попри присутність Ломаченка, господарі зазнали поразки з рахунком 3:7.
Зазначимо, що поєдинок Ломаченко - Коммі відбудеться 11 грудня саме на арені "Медісон Сквер Гарден" у Нью-Йорку. В Україні це буде ранок 12-го грудня.
- У своєму останньому бою, який відбувся в ніч проти 27 червня, Ломаченко технічним нокаутом переміг японця Масайоші Накатані;
- На рахунку Ломаченка 15 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі;
- Коммі виграв 30 поєдинків (27 - достроково) та тричі програвав. У передостанньому бою він нокаутом у другому раунді поступився Теофіму Лопесу. Після цього він переміг домініканця Джексона Марінеса нокаутом в шостому раунді.
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