Ломаченко перед боєм з Коммі сходив на матч НХЛ та отримав іменний светр клубу: відео

Ломаченко перед боєм з Коммі сходив на матч НХЛ та отримав іменний светр клубу: відео

Також йому гучно аплодували вболівальники.

Український боксер Василь Ломаченко вирішив відвідати матч НХЛ між " Нью-Йорк Рейнджерс " та " Колорадо Евеланш ".

33-річний ексчемпіон світу в легкій вазі завітав на гру в іменному светрі господарів із номером "88".

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Цікаво, що під час перерви між періодами на великих екранах легендарної арени "Медісон Сквер Гарден" крутилася реклама бою Ломаченко — Коммі, а потім камери вихопили і українця, який сидів на трибуні. Зал зустрів Василя оплесками.

Утім, попри присутність Ломаченка, господарі зазнали поразки з рахунком 3:7.

Зазначимо, що поєдинок Ломаченко - Коммі відбудеться 11 грудня саме на арені "Медісон Сквер Гарден" у Нью-Йорку. В Україні це буде ранок 12-го грудня.

У своєму останньому бою, який відбувся в ніч проти 27 червня, Ломаченко технічним нокаутом переміг японця Масайоші Накатані;

японця Масайоші Накатані; На рахунку Ломаченка 15 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі;

Коммі виграв 30 поєдинків (27 - достроково) та тричі програвав. У передостанньому бою він нокаутом у другому раунді поступився Теофіму Лопесу. Після цього він переміг домініканця Джексона Марінеса нокаутом в шостому раунді.

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