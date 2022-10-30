Ломаченко після перемоги над Ортісом зустрівся в ринзі з абсолютним чемпіоном світу: про що говорили

Василь підтвердив своє бажання боксувати за чотири пояси, якими володіє Девін Гейні.

Український боксер легкої ваги Василь Ломаченко успішно повернувся на ринг, здобувши перемогу над американцем Джемейном Ортісом.

Після оголошення суддівського вердикту українець в інтерв'ю прокоментував перемогу над Ортісом, а також висловив бажання провести свій наступний бій проти абсолютного чемпіона світу в легкому дивізіоні американця Девіна Гейні.

"Я щасливий повернутися до рингу. Дякую всім вболівальникам за підтримку. Дякую моїй команді. Я казав раніше, що Джемейн Ортіс - топовий боксер. Ми до нього готувались. Мене не здивував він.

Що далі? Поєдинок за чотири пояси. Наскільки я хочу бою з Гейні? Я готовий, готовий до будь-яких пропозицій", - сказав українець.

Девін був присутнім на арені Madison Square Garden у Нью-Йорку та піднявся у ринг, аби привітати Василя з перемогою.

Боксери обмінялися дружними репліками. Спершу Ломаченко пожартував, що Гейні повинен боксувати в надважкій, а не в легкій вазі, адже є значно габаритнішим за нього самого.

Своєю чергою, американець також заявив, що хоче битися з Ломаченком. Крім того, він зазначив, що українець не показав свого максимуму в бою з Ортісом.

"Це був не найкращий бій для Ломаченка і не найкраща його версія на рингу. Але я хотів би його привітати. Сподіваюся, ми влаштуємо поєдинок, - сказав Гейні.

Loma & Haney share the ring post-fight pic.twitter.com/dA039ms7py — Top Rank Boxing (@trboxing) October 30, 2022

На рахунку 34-річного Ломаченка 17 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі. Він володів поясами WBC, WBA Super та WBO в легкій вазі, поки в жовтні 2020 року не втратив їх, програвши американцю Теофімо Лопесу.

В активі 23-річного Гейні 29 перемог (15 - нокаутом) у 29 боях. У ніч проти 16 жовтня 2022 року він захистив титули WBA (Super), WBC, IBF та WBO в реванші з австралійцем Джорджем Камбососом.

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