Ломаченко погодив дату та місце бою за звання абсолютного чемпіона світу з непереможним американцем

Колишній чемпіон світу з боксу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко близький до підписання контракту на бій проти абсолютного чемпіона світу в легкій вазі американця Девіна Гейні.

Як повідомляє ESPN, сторони остаточно погодили дату та місце поєдинку. Титульний бій за чотири чемпіонські пояси відбудеться 20 травня 2023 року в Лас-Вегасі.

"Джерела ESPN повідомляють, що Девін Гейні та Василь Ломаченко перебувають у процесі завершення угоди щодо бою на 20 травня в Лас-Вегасі за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі", – написав інсайдер і журналіст ESPN Майк Коппінджер у Twitter.

Зазначимо, що наразі Ломаченко перебуває у тренувальному таборі в США, де готується до бою з Гейні.

У своєму останньому бою, у ніч проти 30 жовтня 2022 року, Ломаченко здобув перемогу над американцем Джемейном Ортісом. На рахунку 35-річного Ломаченка 17 перемог (11 – нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі.

над американцем Джемейном Ортісом. На рахунку 35-річного Ломаченка 17 перемог (11 – нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі. Гейні став абсолютним чемпіоном світу в червні 2022 року, здолавши австралійця Джорджа Камбососа. У жовтні американець повторно переміг Камбососа та захистив титули WBC, WBA Super, IBF та WBO у легкій вазі. У послужному списку 24-річного американця 29 перемог (15 – нокаутом) у 29 поєдинках на профірингу.

Нагадаємо, нещодавно Ломаченко потрапив у новий скандал. На турнірі UFC у США він пообіймався і зробив фото з російським бійцем Ісламом Махачевим, який є другом очільника Чечні Рамзана Кадирова та підтримує війну РФ проти України.

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