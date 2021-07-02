Ломаченко похизувався уловом в Маріуполі: його покликали рибалити до Росії

Василь відновлює сили після поєдинку з Накатані.
Український боксер Василь Ломаченко після перемоги над японцем Масайоші Накатані вирушив на риболовлю.
33-річний спортсмен опублікував у себе в Instagram фото та відео з Маріуполя, де зумів спіймати велику щуку.
"Не боксом єдиним", - додав підпис боксер.
Уболівальники активно відреагували в коментарях, відзначивши не найкращу роботу оператора. Вони переконані, що наступним уловом Ломаченка повинен стати американець Теофімо Лопес, команда якого поставила українцю жорсткий ультиматум для поєдинку-реваншу.
"Оператор від Бога", "Хороший улов. Наступний - Лопес", "Молодець", "Лопеса зловив", - написали уболівальники.
А один з коментаторів запросив Василя порибалити до російської Якутії: "Василю, приїжджай до Якутії, влаштуємо риболовлю".
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- У своєму останньому бою, який відбувся в ніч проти 27 червня, Ломаченко переміг Накатані технічним нокаутом в дев'ятому раунді.
- Після поєдинку батько і тренер Лопеса Теофімо-старший заявив, що реванш між його сином і українцем може відбутися вже у грудні 2021 року.
- Цю інформацію підтвердив і менеджер Василя Егіс Клімас.
Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Ломаченко зробив прогноз на бій Джошуа - Усик.