Ломаченко показав виснажливу підготовку до поєдинку з ганським "Термінатором": фото

Їхня дуель відбудеться 11 грудня.
Український боксер Василь Ломаченко продовжує підготовку до свого наступного бою.
33-річний спортсмен нещодавно прибув в Лос-Анджелес, де відбувається його основна фаза підготовки до поєдинку. Так, на своїй сторінці в Instagram, Ломаченко виклав декілька фото з тренування. Аби якомога краще підготуватися до поєдинку, Ломаченко здійснює пробіжки на піску, а також працює в залі.
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Зазначимо, що свій наступний поєдинок українець проведе 11 грудня проти колишного чемпіона світу - Річарді Коммі. Поєдинок між Ломаченком та Коммі на прізвисько "Термінатор" відбудеться на легендарній арені "Медісон Сквер Гарден" у Нью-Йорку.
Цікаво, що обидва боксери раніше програли американцю Теофімо Лопесу, якому сумарно поступилися чотири чемпіонські титули в легкій ваговій категорії.
- У своєму останньому бою, який відбувся в ніч проти 27 червня, Ломаченко технічним нокаутом переміг японця Масайоші Накатані;
- На рахунку Ломаченка 15 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі.
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