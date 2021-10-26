Ломаченко показав виснажливу підготовку до поєдинку з ганським "Термінатором": фото

Їхня дуель відбудеться 11 грудня.

Український боксер Василь Ломаченко продовжує підготовку до свого наступного бою.

33-річний спортсмен нещодавно прибув в Лос-Анджелес, де відбувається його основна фаза підготовки до поєдинку. Так, на своїй сторінці в Instagram, Ломаченко виклав декілька фото з тренування. Аби якомога краще підготуватися до поєдинку, Ломаченко здійснює пробіжки на піску, а також працює в залі.

Для перегляду світлин гортайте праворуч.

Зазначимо, що свій наступний поєдинок українець проведе 11 грудня проти колишного чемпіона світу - Річарді Коммі. Поєдинок між Ломаченком та Коммі на прізвисько "Термінатор" відбудеться на легендарній арені "Медісон Сквер Гарден" у Нью-Йорку.

Цікаво, що обидва боксери раніше програли американцю Теофімо Лопесу, якому сумарно поступилися чотири чемпіонські титули в легкій ваговій категорії.

У своєму останньому бою, який відбувся в ніч проти 27 червня, Ломаченко технічним нокаутом переміг японця Масайоші Накатані;

японця Масайоші Накатані; На рахунку Ломаченка 15 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі.

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