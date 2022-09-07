Ломаченко показав, як готується до бою з непереможним американцем (відео)

Колишній чемпіон світу у легкій вазі Василь Ломаченко готується цієї осені повернутися на ринг. Українець показав фрагмент свого тренування.

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко 29 жовтня проведе бій проти Джамейна Ортіcа. Українець в США готується до поєдинку.

На сторінці Luckypunchnet в Instagram з’явилося відео тренувань Ломаченка на пневматичній груші.

Раніше була інформація, що двобій Ломаченка та Ортіса повинен стати головною подією вечора боксу промоутерської компанії Top Rank.

Додамо, що Василь уже залишив територіальну оборону, де перебував від початку війни з російськими окупантами, та прибув до США для підготовки до свого наступного бою.

На рахунку Ломаченка 16 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі.

В останньому бою, в ніч проти 12 грудня, Василь переміг ганця Річарда Коммі та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.

та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO. Що стосується Ортіса, то на його рахунку 16 перемог (8 - нокаутом) та одна нічия.

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