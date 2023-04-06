Ломаченко присвятив "хвалебну оду" митрополиту УПЦ МП Онуфрію – Усик вподобав пост в Instagram

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко опублікував у своєму Instagram хвалебний пост на адресу митрополита УПЦ Московського патріархату Онуфрія.

"Блаженніший Митрополит Київський та всієї України Онуфрій – наш стовп. Мир усім! З Богом!" – написав Ломаченко.

Заначимо, що публікацію Василя вподобав чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик, якого помітили в Києво-Печерській лаврі під час виселення УПЦ МП.

Зазначимо, що це вже далеко не перший скандальний пост Ломаченка в Instagram, через що його сторінка була заблокована на території України.

Раніше Ломаченко опублікував відео з претензіями до Володимира Зеленського від УПЦ МП, назвавши поведінку президента України "демонстративним приниженням".

Нагадаємо, УПЦ МП до 29 березня мала б остаточно залишити Києво-Печерську Лавру. Після розірвання договору на оренду її території Лаври УПЦ МП мала 20 днів на виселення. Втім, представники УПЦ МП запротестували.

Скандальний митрополит УПЦ МП Павло звернувся до президента Володимира Зеленського і заявив, що "Бог не пробачить" главі держави виселення Московського патріархату з Києво-Печерської лаври.

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