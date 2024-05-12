Ломаченко прокоментував видовищну перемогу над Камбососом та завоювання чемпіонського титулу

Василь святкував перемогу з національним прапором, але у своїй промові нічого не згадав про Україну та війну.

Український боксер Василь Ломаченко поділився емоціями від яскравої перемоги нокаутом у бою проти австралійця Джорджа Камбососа, де на кону стояв вакантний пояс чемпіона світу за версією IBF у легкій вазі.

Перемогу в цьому поєдинку українець присвятив своєму батьку та тренеру Анатолію Ломаченку.

"По-перше, хочу подякувати Господу Богу, Ісусу Христу. Дуже вдячний. По-друге, хочу віддати належне своєму супернику Джорджу, його команді. У них сильна команда.

І також хочу сказати велике дякую своїй команді, своєму батькові, моєму тренерові, сім'ї, дітям, друзям. Та, звичайно, всім людям хочу сказати дуже дякую за підтримку боксу. Дуже дякую, хай вас благословить Бог.

Сьогодні я знову чемпіон світу. Цей титул та бій – для мого батька. Хочу сказати йому, що дуже вдячний та ціную його. Він тренував мене, готував та заслужив на це – цей пояс для мого батька. Хочу повернутися додому та провести час із сім'єю", – сказав Ломаченко в ринзі після поєдинку.

Українець нокаутував австралійця в 11-му раунді. Рефері зупинив поєдинок після того, як Василь двічі відправив суперника в нокдаун.

Зазначимо, що під час оголошення переможця Ломаченко був у ринзі з українським прапором, але у своїй промові нічого не згадав Україну та війну.

Для Ломаченка це був перший бій від травня 2023 року, коли він одноголосним суддівським рішенням програв американцю Девіну Гейні у бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. Тепер на рахунку 36-річного українця 18 перемог (12 – нокаутом) і 3 поразки на професійному ринзі.

Камбосос зазнав третьої поразки у своїй кар'єрі. Також у послужному списку 30-річного австралійця 21 перемога (10 – нокаутом).

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