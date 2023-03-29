Ломаченко проти Гейні: офіційно оголошено дату та місце бою за звання абсолютного чемпіона світу

Промоутерська компанія Top Rank офіційно оголосила про поєдинок між колишнім чемпіоном світу в трьох вагових категоріях Василем Ломаченком і абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі Девіном Гейні.

Титульний бій відбудеться 20 травня на арені MGM Grand у Лас-Вегасі.

Вже опубліковано яскравий постер до майбутнього протистояння Ломаченка та Гейні. "Королівський гамбіт", – йдеться в підписі до публікації на сторінці Top Rank у Twitter.

The King’s Gambit.

#HaneyLoma | Tickets on sale March 31 pic.twitter.com/pIiuska1Bw — Top Rank Boxing (@trboxing) March 28, 2023

Зазначимо, що наразі Василь вже перебуває у тренувальному таборі в США, де готується до бою з Гейні.

У своєму останньому бою, у ніч проти 30 жовтня 2022 року, Ломаченко здобув перемогу над американцем Джемейном Ортісом. На рахунку 35-річного Ломаченка 17 перемог (11 – нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі.

Гейні став абсолютним чемпіоном світу в червні 2022 року, здолавши австралійця Джорджа Камбососа. У жовтні американець повторно переміг Камбососа та захистив титули WBC, WBA Super, IBF та WBO у легкій вазі. У послужному списку 24-річного американця 29 перемог (15 – нокаутом) у 29 поєдинках на профірингу.

Нагадаємо, нещодавно Ломаченко вкотре зашкварився в Instagram, порівнявши Україну з нацистською Німеччиною.

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