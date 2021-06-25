Ломаченко провів першу дуель поглядів з Накатані та пожартував про зріст: відео

Ломаченко провів першу дуель поглядів з Накатані та пожартував про зріст: відео

До їхньої зустрічі залишається два дні.

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко вперше зустрівся очами з Масайоші Накатані в дуелі поглядів.

Зазначимо, що обидва боксери перебували в хорошу настрої та поводилися по-джентльменськи, а українець навіть дозволив собі жарт про зріст. Після завершення цієї традиційної процедури, боксери потиснули один одному руки.

Відповідне відео з дуелі поглядів Ломаченко-Накатані опублікував Top Rank Boxing.

Поєдинок Ломаченко - Накатані відбудеться 26 червня на арені Virgin Hotel у Лас-Вегасі (США). За київським часом це буде ранок 27 червня, бій розпочнеться орієнтовно о 05:00.

33-річний Ломаченко за кар'єру здобув 14 перемог (10 - нокаутом) і зазнав 2 поразок.

У жовтні 2020 року Василь втратив чемпіонські пояси , якими володів, у поєдинку з американцем Теофімо Лопесом. Українець хотів провести бій-реванш, але колишній суперник послав його на *** .

, якими володів, у поєдинку з американцем Українець хотів провести бій-реванш, але колишній суперник . На рахунку 32-річного Накатані 19 перемог (13 - нокаутом) і одна поразка. Кривдником японця в липні 2019 року став той же Лопес, який виграв бій суддівським рішенням.

Раніше ТСН Проспорт писав, що Ломаченко прибув до Лас-Вегаса на бій з Накатані.

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