Ломаченко розсипався в компліментах на адресу Накатані перед очною дуеллю: що сказав українець

До їхнього бою залишається менше чотирьох днів.

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко похвалив свого майбутнього суперника - Масайоші Накатані.

Слова українського боксера цитує BoxingScene.

"На цей бій мене надихнуло те, що я недавно втратив всі свої пояси.

Мені потрібно починати все з нуля, тому вирішив зустрітися з топсуперником. Я не хотів якогось підібраного опонента. Цей хлопець влаштував дуже важкий бій Теофімо Лопесу, я і добре підготувався до його виклика.

Накатані - сильний, дуже високий, з дуже довгими руками. У нього є досвід на топ-рівні, що він продемонстрував в конкурентному бою з Лопесом, а також в переможному поєдинку з Вердехо. Для мене це ідеальний виклик. Я завжди прагнув до боїв найвищого рівня", - зазначив Ломаченко.

Поєдинок Ломаченко - Накатані відбудеться 26 червня на арені Virgin Hotel у Лас-Вегасі (США). За київським часом це буде ранок 27 червня, бій розпочнеться орієнтовно о 05:00.

Раніше Ломаченко висловився про бій проти Накатані, який володіє поясом WBO Inter-Continental.

33-річний Ломаченко за кар'єру здобув 14 перемог (10 - нокаутом) і зазнав 2 поразок.

У жовтні 2020 року Василь втратив чемпіонські пояси , якими володів, у поєдинку з американцем Теофімо Лопесом. Українець хотів провести бій-реванш, але колишній суперник послав його на *** .

, якими володів, у поєдинку з американцем Українець хотів провести бій-реванш, але колишній суперник . На рахунку 32-річного Накатані 19 перемог (13 - нокаутом) і одна поразка. Кривдником японця в липні 2019 року став той же Лопес, який виграв бій суддівським рішенням.

Раніше з'явилося ефектне промо до бою Ломаченко - Накатані.

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