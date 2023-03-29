Ломаченко та Гейні відреагували на оголошення бою за звання "абсолюта": що сказали боксери

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломачено і абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Девін Гейні дали перші коментарі після офіційного оголошення їхнього бою.

"Моя мета – стати абсолютним чемпіоном у легкій вазі, а Девін Гейні наразі володіє усіма титулами. Я поважаю його боксерський IQ і радий цьому виклику", – сказав Ломачено в інтерв'ю Sky Sports.

Своєю чергою, Гейні зробив більш обширну заяву щодо майбутнього поєдинку. Американець наголосив, що збирається перемогти українця і довести, що саме він є найкращим у світі.

"Ломаченко – хороший боєць і майбутній кандидат на місце в Залі Слави. Я не заперечую його значні досягнення в боксі. Хоч він і не дав мені шансу побитись, коли я кинув йому виклик 2019 року, я не буду дріб'язковим. Це бій, якого дуже хочуть уболівальники, і я досягнув цього. Я став удвічі кращим після реваншу з Камбососом. Вірте чи ні, чим кращий мій суперник, тим кращий і я.

Я не можу дочекатися цього бою. Я знаю, що Ломаченко має надзвичайно високий боксерський IQ, але 20 травня я продемонструю усьому світу, що найкращий боєць на планеті – це я. Готовий захистити свій титул абсолютного чемпіона в епічній битві", – заявив Гейні.

Поєдинок між Ломаченком і Гейні відбудеться 20 травня на арені MGM Grand у Лас-Вегасі. На кону стоятимуть всі пояси легкого дивізіону, які належать американцю.

У своєму останньому бою, у ніч проти 30 жовтня 2022 року, Ломаченко здобув перемогу над американцем Джемейном Ортісом. На рахунку 35-річного Ломаченка 17 перемог (11 – нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі.

над американцем Джемейном Ортісом. На рахунку 35-річного Ломаченка 17 перемог (11 – нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі. Гейні став абсолютним чемпіоном світу в червні 2022 року, здолавши австралійця Джорджа Камбососа. У жовтні американець повторно переміг Камбососа та захистив титули WBC, WBA Super, IBF та WBO у легкій вазі. У послужному списку 24-річного американця 29 перемог (15 – нокаутом) у 29 поєдинках на профірингу.

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