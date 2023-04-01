Ломаченко у футболці з Ісусом провів першу дуель поглядів з Гейні перед чемпіонським боєм (відео)

Українець і американець вперше зазирнули один одному в очі.

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко та абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Девін Гейні провели першу дуель поглядів перед титульним поєдинком, який відбудеться в ніч проти 21 травня.

На першу пресконференцію, після якої і відбулася битва поглядів, Ломаченко прийшов у чорній футболці із зображенням Ісуса Христа.

Натомість Гейні був одягнутий у стильний костюм пісочного кольору, доповнивши образ темними окулярами.

Під час дуелі поглядів боксери із серйозними обличчями подивилися у вічі один одному. Зазначимо, що американець вирішив не знімати окуляри, коли дивився в очі майбутньому супернику.

Поєдинок між Ломаченком і Гейні відбудеться на арені MGM Grand у Лас-Вегасі. На кону стоятимуть всі пояси легкого дивізіону, які належать американцю.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко та Гейні відреагували на офіційне оголошення бою за звання "абсолюта".

У своєму останньому бою, у ніч проти 30 жовтня 2022 року, Ломаченко здобув перемогу над американцем Джемейном Ортісом. На рахунку 35-річного Ломаченка 17 перемог (11 – нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі.

над американцем Джемейном Ортісом. На рахунку 35-річного Ломаченка 17 перемог (11 – нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі. Гейні став абсолютним чемпіоном світу в червні 2022 року, здолавши австралійця Джорджа Камбососа. У жовтні американець повторно переміг Камбососа та захистив титули WBC, WBA Super, IBF та WBO у легкій вазі. У послужному списку 24-річного американця 29 перемог (15 – нокаутом) у 29 поєдинках на профірингу.

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