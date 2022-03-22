Ломаченко відмовився від бою за звання абсолютного чемпіона світу та залишиться захищати Україну

34-річний боксер поставив інтереси батьківщини вище за особисті.

Український боксер Василь Ломаченко відмовився від поєдинку проти абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Джорджа Камбососа.

Про це повідомив промоутер австралійця Лу ДіБелла в коментарі ESPN.

Ломаченко був головним претендентом на бій проти Камбососа, поєдинок планували провести в Австралії. Проте від початку повномасштабного російського вторгнення до України Василь вступив до тероборони Білгород-Дністровського.

Промоутер Боб Арум повідомляв, що уряд України дозволить Ломаченку виїхати з країни для проведення чемпіонського бою з Камбососом. Однак сам Василь вирішив зі своєю сім'єю залишитися в Україні та допомагати захищати батьківщину від російських окупантів.

"Говорив з Егісом Клімасом, і він підтвердив мені, що Ломаченко не проведе наступний бій проти Камбососа. Він подякував мені та Камбососу за те, що дали час та можливість подумати. Наступного ж дня, коли уряд України дав дозвіл на бій Ломаченку, ми звернулися до нього, але не отримали згоди. Припускали, що такий варіант є ймовірним, тому не шоковані.

Егіс підтвердив, що Ломаченко залишається в Україні. Ми підтримуємо його і гадаємо, що бій, який він веде, значно більший за бокс. І всі наші думки та молитви з ним та його родиною, з усіма українцями. Те, через що вони проходять, значно важливіше за будь-який боксерський поєдинок", - сказав ДіБелла.

Камбосос вже відреагував на рішення Ломаченка та підтримав українця у Twitter. Австралієць висловив готовність провести бій з Василем після того, як переможе американця Девіна Гейні.

"Я поважаю твоє рішення й повністю розумію його. Молюся за тебе і твою країну. Будь ласка, залишайся у безпеці. Щойно я витру підлогу Девіном Гейні, проведемо цей бій між двома справжніми чемпіонами", - написав Камбосос.

Nothing but respect pic.twitter.com/evFHwqWTMv — ESPN Ringside (@ESPNRingside) March 21, 2022

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