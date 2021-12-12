Ломаченко відправив Коммі до лікарні: африканський "Термінатор" поділився емоціями після поразки

Боксер з Гани наголосив, що бився за свій народ, яким пишається.

Ганський боксер Річард Коммі на прізвиського "Термінатор" прокоментував свою поразку від українця Василя Ломаченка в бою за пояс інтерконтинентального чемпіона в легкій вазі за версією WBO.

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За підсумками 12 раундів українець переміг одноголосним рішенням суддів - 117:110, 119:108, 119:108. У сьомому раунді Ломаченко відправив африканця до нокдауну, але пошкодував опонента і шляхетно не став його добивати.

"Я бився за свою країну, за свій народ. Я їх розчарував, але вірю, що я повернуся. У тому раунді, коли я впав, я на мить відволікся - і бум. Я просто відвів від нього свої очі, от і все. Мені варто було зберігати концентрацію, але що є, те є.

Ломаченко - чудовий боксер. Я зробив те, що повинен був зробити. Я пишаюся своїм народом і б'юся за нього. Я дуже люблю свій народ. Зі мною нічого не сталося, все добре. Мої амбіції залишаються незмінними: я хочу бути дворазовим чемпіоном світу" - сказав Коммі в ринзі.

"I fight for my country... I let them down."



Keep you head high, @RichardCommey. #LomaCommey pic.twitter.com/yBaqwgue54 — Top Rank Boxing (@trboxing) December 12, 2021

Інсайдер Ден Рафаель, посилаючись на інформацію від команди Коммі, повідомив, що одразу після бою 34-річний боксер вирушив до лікарні, де пройде медичне обстеження із запобіжною метою.

Per team Commey, he is going to the hospital to be checked out as precaution. #boxing #LomaCommey — Dan Rafael (@DanRafael1) December 12, 2021

Раніше ТСН Проспорт писав, що Ломаченка запідозрили в зраді. Василь у ринзі святкував перемогу над Коммі не з прапором України.

Для Ломаченка це був другий вихід на ринг після поразки від Теофімо Лопеса у жовтні минулого року. Загалом українець провів 18 поєдинків у профі: 16 перемог (11 - нокаутом) та 2 поразки.

Коммі 34 рази виходив на професійний ринг, здобувши 30 перемог (27 - нокаутом). Це його четверта поразка в кар'єрі.

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