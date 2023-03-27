Ломаченко вкотре зашкварився в Instagram, порівнявши Україну з нацистською Німеччиною

Колишній чемпіон світу з боксу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко опублікував черговий скандальний пост у своєму Instagram.

Цього разу 35-річний спортсмен виклав на своїй сторінці в соцмережі відео, в якому порівнюється стан Києво-Печерської лаври під час Другої світової війни і стан під керівництвом УПЦ МП. У ньому використані фото бомбардувань німецькими нацистами київських храмів.

У такий спосіб Ломаченко спробував порівняти чинну владу України з нацистами, які руйнували церкву через розкол. Також Василь додав цитати священномученика Ігнатія Антіохійського та святителя Іоанна Златоуста.

Зазначимо, що це вже далеко не перший скандальний пост Ломаченка в Instagram, через що його сторінка була заблокована на території України.

Минулого тижня Ломаченко опублікував відео з претензіями до Володимира Зеленського від УПЦ МП, назвавши поведінку президента України "демонстративним приниженням".

Раніше Ломаченка внесли до реєстру зрадників України, який веде громадська організація "Рух ЧЕСНО".

Боксер потрапив у гучний скандал, пов'язаний з його підтримкою представників УПЦ Московського патріархату та поширенням антиукраїнських наративів російської пропаганди.

Нагадаємо, на початку березня Ломаченко потрапив у новий скандал. На турнірі UFC у США він пообіймався і зробив фото з російським бійцем Ісламом Махачевим, який є другом очільника Чечні Рамзана Кадирова та підтримує війну РФ проти України.

Читайте також:

"Наш обов'язок – чистити всю російську агентуру": Данілов відреагував на скандальні дописи Ломаченка

"Ймовірно, його свідомістю маніпулюють": промоутер Усика висловився про скандальну поведінку Ломаченка

"Він – наш співвітчизник": відомий український тренер несподівано заступився за Ломаченка