Ломаченко вже готовий відібрати у нього пояси: абсолютний чемпіон світу у легкій вазі дізнався дату захисту титулів

Бій вібудеться на Marvel Stadium у Мельбурні.
Об'єднаний чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос проведе перший захист титулів 5 червня.
Про це повідомив журналіст Майк Коппінджер.
Поєдинок відбудеться у австралійському Мельбурні на арені Marvel Stadium. Суперником Камбососа стане або колишній володар титулів у двох вагових категоріях Василь Ломаченко, або регулярний чемпіон WBC Девін Гейні.
Тим часом, Василь Ломаченко вже прийняв умови угоди щодо поєдинку з абсолютним чемпіоном.
Як повідомляє журналіст Майкл Бенсон, угода передбачає реванш, якщо Камбосос програє.
- На рахунку Ломаченка 16 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі. У ніч проти 12 грудня Василь переміг ганця Річарда Коммі та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.
- В активі Камбососа 20 перемог (10 - нокаутом) у 20 поєдинках. У ніч проти 28 листопада австралієць переміг американця Теофімо Лопеса та відібрав у нього пояси IBF, WBA, WBO та WBC (Franchise) в легкій вазі.
- У послужному списку Гейні 27 перемог (15 - нокаутом) у 27 поєдинках. У ніч проти 5 грудня він переміг свого співвітчизника Джозефа Діаса та захистив титул WBC у легкій вазі.
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