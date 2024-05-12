Ломаченко яскраво нокаутував Камбососа та повернув собі звання чемпіона світу

У неділю, 12 травня, український боксер Василь Ломаченко переміг австралійця Джорджа Камбососа у бою за вакантний пояс чемпіона світу за версією IBF у легкій вазі.

Поєдинок відбувся в австралійському місті Перт. Українець нокаутував австралійця в 11-му раунді.

Упродовж усього бою Василь володів ініціативою та завдавав супернику чимало сильних та влучних ударів, що призвело до численних гематом та розсічення на обличчі у Кабососа.

В 11-му раунді українець остаточно добив свого опонента. Спочатку Ломаченко відправив Кабососа в нокдаун, але той підвівся на ноги й був налаштований продовжувати бій. Однак Василь одразу ж затиснув австралійця в куті рингу та змусив його знову стати на коліно – рефері втрутився та зупинив поєдинок, зафіксувавши дострокову перемогу нашого співвітчизника.

Для Ломаченка це був перший бій від травня 2023 року, коли він одноголосним суддівським рішенням програв американцю Девіну Гейні у бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. Тепер на рахунку 36-річного українця 18 перемог (12 – нокаутом) і 3 поразки на професійному ринзі.

Камбосос зазнав третьої поразки у своїй кар'єрі. Також у послужному списку 30-річного австралійця 21 перемога (10 – нокаутом).

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