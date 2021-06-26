Ломаченко зробив гучну заяву перед боєм з Накатані: на що замахнувся український ексчемпіон

Ломаченко зробив гучну заяву перед боєм з Накатані: на що замахнувся український ексчемпіон

Українець планує відвоювати всі титули легкого дивізіону, які втратив у поєдинку з Теофімо Лопесом.

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко поділився планами на майбутнє перед поєдинком з японським боксером Масайоші Накатані.

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33-річний українець заявив, що збирається залишитися в легкій вазі, щоб повернути чемпіонські титули, які втратив в останньому поєдинку з Теофімо Лопесом, та стати абсолютним чемпіоном світу.

"Спочатку я проведу бій з Накатані. Після цього, хто знає, що буде. Але я точно хочу реваншу з Лопесом. Якби мені запропонували поборотися за всі чотири титули в першій легкій вазі, я б обов'язково взяв цей бій. А поки я маю намір залишатися в легкій вазі, повернути всі свої титули і стати абсолютним чемпіоном", - цитує Ломаченка BoxingScene.

Бій Ломаченко - Накатані відбудеться на арені Virgin Hotel у Лас-Вегасі (США). Початок поєдинку - близько 05:00 за київським часом 27 червня. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію бою Ломаченко - Накатані.

33-річний Ломаченко за кар'єру здобув 14 перемог (10 - нокаутом) і зазнав 2 поразок. В останньому бою в жовтні 2020 року Василь втратив чемпіонські пояси в поєдинку з американцем Теофімо Лопесом .

в поєдинку з американцем Теофімо Лопесом На рахунку 32-річного Накатані 19 перемог (13 - нокаутом) і одна поразка. Кривдником японця в липні 2019 року став той же Лопес, який виграв бій суддівським рішенням.

Раніше ТСН Проспорт писав, що Ломаченко і Накатані зробили вагу перед боєм.

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