Ломаченку варто почати хвилюватися: абсолютний чемпіон світу показав, як готується до захисту титулу (відео)

Ломаченку варто почати хвилюватися: абсолютний чемпіон світу показав, як готується до захисту титулу (відео)

Камбосос відточує навички у рингу.

Об'єднаний чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос влітку проведе перший захист титулів. Його суперником може стати українець Василь Ломаченко.

Австралієць показав, як готується до майбутнього поєдинку. Камбосос опублікував відео, на якому швидко пересувається рингом і боксує з уявним противником.

"Вони ще нічого не бачили!", - написав абсолют під своїм відео у Twitter.

They Ain’t Seen Nothing Yet!!! pic.twitter.com/wu2DLzzIuG — George "Ferocious" Kambosos Jr (@georgekambosos) February 22, 2022

Раніше повідомлялося, що бій між Камбососом та Ломаченком може відбутися 5 червня.

На рахунку Ломаченка 16 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі. У ніч проти 12 грудня Василь переміг ганця Річарда Коммі та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.

та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO. В активі Камбососа 20 перемог (10 - нокаутом) у 20 поєдинках. У ніч проти 28 листопада австралієць переміг американця Теофімо Лопеса та відібрав у нього пояси IBF, WBA, WBO та WBC (Franchise) в легкій вазі.

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