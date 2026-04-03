Луческу двічі за день переніс серцевий напад — лікарі врятували йому життя

Мірча Луческу

Легендарний румунський тренер Мірча Луческу в п'ятницю, 3 квітня, двічі переніс серцевий напад.

За інформацією румунського журналіста Емануеля Рошу, це сталося у лікарні, куди 80-річного фахівця екстрено госпіталізували після того, як він знепритомнів у розташуванні збірної Румунії за кілька днів до товариського матчу зі Словаччиною, який відбувся 31 березня.

Зазначається, що лікарям вдалося врятувати життя Луческу після трьох реанімаційних заходів. Зараз він перебуває у відділенні невідкладної допомоги в очікуванні додаткових аналізів.

Пізніше це ж джерело повідомило про другий за день серцевий напад у легендарного коуча — він стався в обід, і лікарям знову вдалося врятувати йому життя.

Додамо, що 2 квітня Луческу залишив посаду головного тренера збірної Румунії.

Також повідомлялося, що тренеру встановлять дефібрилятор для регулювання ритму серцебиття.

Нагадаємо, 26 березня збірна Румунії у півфіналі плейоф відбору до чемпіонату світу-2026 програла Туреччині (0:1), втративши шанси потрапити на Мундіаль.

Також ми розповідали, що Луческу став найстаршим тренером в історії футбольних збірних.