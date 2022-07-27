Луческу перед доленосною грою з "Фенербахче" в Лізі чемпіонів розповів, у чому полягає різниця між "Динамо" та турками

Так, румунський фахівець відзначив той факт, що обидва колективи готувалися до нового сезону абсолютно в різних умовах.

Слова Луческу цитує офіційний сайт "Динамо".

"Буде зовсім інша гра. У першому матчі ми зробили не дуже багато, адже мали достатньо проблем. Ви усі чудово знаєте, у чому наразі полягає різниця між "Фенербахче" та "Динамо".

Ви граєте вдома, а ми – ні. Турецька команда провела багато трансферів, а ми, навпаки, втратили гравців. У "Фенербахче" фантастичні уболівальники, а нас підтримують зараз переважно жінки та діти, тому що чоловіки борються із ворогом в Україні. У нас зараз немає дому – ми їздимо Європою, щоб тренуватися та грати, в той час, як у вашої команди є чудова тренувальна база та центр для підготовки. Тож наразі ми багато чим відрізняємося.

Утім, футбол не зважає на такі речі. Усе має вирішуватися на полі, і ми готові грати матч-відповідь", - сказав керманич киян.

Окремо Луческу похвалив головного тренера стамбульців Жорже Жезуша та згадав першу дуель із турецьким грандом.

"Нагадаю, що до цих матчів ми не грали на офіційному рівні вісім місяців. Ми розпочали минулий матч із «Фенербахче», знаючи, що це дуже хороша команда, яку підсилили якісні новачки. Тому ми ставилися дуже обережно до подій на полі, адже до кінця не знали наші можливості. Гра у Лодзі вийшла хорошою та справедливою. Ваша команда більше контролювала м’яч, а у нас було набагато більше можливостей забити у контратаках.

Вважаю, Жорже Жезуш – хороший тренер з великим досвідом. Йому не треба використовувати аналітичні компанії та платформи типу Instat чи Wyscout, щоб щось продемонструвати. Не думаю, що буде якась недооцінка з його боку. Він дуже добре знає, що буде найважливіший матч у кваліфікації. "Динамо" та "Фенербахче" добре грають на групових етапах, тому, впевнений, що турецька команда добре підготувалася. Ми також намагатимемося пройти далі, незважаючи на дуже важкі умови, у яких ми опинилися", - підсумував Луческу.

Зазначимо, що перший матч між "біло-синіми" та "жовтими канарками" відбувся 20 липня в Польщі та завершився нульовою нічиєю.

Поєдинок у відповідь команди проведуть в середу, 27 липня, у Стамбулі на стадіоні "Шюкрю Сараджоглу". Початок гри - о 20:00 за київським часом;

Слідкувати за другою дуеллю між "Фенербахче" та "Динамо" можна буде в текстовій онлайн-трансляції на ТСН Проспорт;

на ТСН Проспорт; Переможець двоматчевого протистояння "Динамо" - "Фенербахче" вийде до третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, де зустрінеться з австрійським "Штурмом".

з австрійським "Штурмом". Невдаха дуелі між "Динамо" і "Фенербахче" потрапить до третього відбіркового раунду Ліги Європи, в якому зіграє проти чеського "Словацко".

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