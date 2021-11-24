Луческу про роботу арбітрів у матчі з "Баварією": гранди завжди користуються особливим ставленням із боку суддів

Керманич категорично незадоволений їхніми діями.

Головний тренер київського " Динамо " Мірча Луческу поділився враженнями від домашнього матчу 5-го туру групової стадії Ліги чемпіонів проти мюнхенської "Баварії".

Так, румунський фахівець залишився незадоволений діями суддвівської бригади, яка обслуговувала цю гру. Щодо дій своїх підопічних, то Луческу загалом ними залишився задоволений. Окремо він похвалив й суперника.

Слова керманича "біло-синіх" наводить офіційний сайт клубу.

"Цей гол міг прийти і раніше – у двох матчах із "Барселоною" або у зустрічі з "Бенфікою". Але, на жаль, не вийшло. У цих матчах була рівна гра. Ми могли досягти і більшого. А гра у Мюнхені була програна після того злощасного пенальті, який нас дестабілізував.

У сьогоднішньому матчі я просив хлопців зіграти з такою самовіддачею та впевненістю, щоб вони могли піти з поля з високо піднятою головою. Забитий гол є важливим для нас, але, повторюся, ми могли забити його і в попередніх іграх.

Я не думаю, що поле комусь заважало. Ми професіонали та маємо грати в будь-яку погоду. Сьогодні ми зустрічалися із суперником, який уже довгі роки домінує і в чемпіонаті Німеччини, і на європейській арені. «Баварія» має у своєму розпорядженні дуже хороших гравців. Ви бачили, як Левандовський сьогодні забив, як він діє на вістрі атаки. Тому я не вважаю, що поле могло комусь завадити. Ми повинні грати за будь-якої погоди.

Як я вже сказав, у Мюнхені ми грали добре до пенальті, який арбітр призначив дуже легко. У першому таймі добре діяли, добре вибігали у контратаки. Андрієвський припустився помилки через брак досвіду, а суперники такого рівня, як "Баварія", подібних моментів не пробачають. У другому таймі ми зникли, дозволили супернику більше грати.

Я відкинув пропущені в тому матчі голи та взяв усе хороше від нашої гри — в організації оборони, у плані виходу в контратаки, і показав усе це під час підготовки до сьогоднішнього поєдинку хлопцям. Сьогодні ми діяли краще, ніж у Мюнхені, грали добре. На Буяльському був пенальті: якби його призначили і ми відкрили б рахунок, то картина на полі стала б напевно іншою. Але загалом сьогодні ми зіграли набагато впевненіше та сміливіше, ніж у Мюнхені. Позитивний момент у цих іграх – це зростання команди. Хлопці почали діяти впевненіше та сміливіше, вони відчули, як свій талант та працездатність можна направити на результат. Це тішить, прогрес помітний. Ми грали на рівних із "Бенфікою" та "Барселоною", тоді як ці суперники програвали "Баварії" з більшим рахунком, ніж ми сьогодні.

Повторюся, що гранди завжди користуються особливим ставленням із боку суддів, вони їх захищають. Сьогодні ми вкотре у цьому переконалися. Ми не заслуговували сьогодні на поразку", - сказав Луческу.