Луческу "сватають" до тренерського містка збірної Румунії - ЗМІ

Але запросити досвідченого фахівця буде не так вже й просто.

Головний тренер київського " Динамо " Мірча Луческу є одним із варіантів на те, аби очолити збірну Румунії.

Про це повідомляє Digisport.

Так, 76-річний фахівець входить до списку Федерації футболу Румунії як потенційний кандидат на те, аби керувати національною командою.

Уся річ в тому, що напередодні свою посаду залишив Мірел Редой, у якого 30 листопада закінчився контракт, а про нову угоду фахівець та ФФР не домовилися. Президент ФФР Разван Бурляну вже намагався домовитися про призначення головним тренером збірної Румунії з Георге Хаджі та сином Луческу Разваном, але в обох випадках зазнав невдачі.

Нині ФФР розглядає десять потенційних кандидатур на те, щоби домовитися з ними про співпрацю. Серед них, власне, й перебуває Луческу. Водночас, вести переговори із Луческу буде дуже непростим завданням, адже наразі він цілком та повністю зосереджений на роботі з українським клубом, контракт із яким спливає в середині 2024 року.

Наразі "Динамо" під керівництвом Луческу посідає перше місце в турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи "Шахтар" за кращою різницею забитих та пропущених голів;

Збірна Румунії не пробилася до ЧС-2022, посівши у своїй відбірковій групі лише третє місце.

Додамо, що Луческу очолював збірну Румунії від 1981 до 1986 років.

Раніше розповідалося про те, що Луческу вибухнув на запитанні журналіста про можливість очолити збірну Румунії.