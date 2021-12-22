Луческу уп'яте в кар'єрі визнали найкращим тренером року в Румунії

Луческу уп'яте в кар'єрі визнали найкращим тренером року в Румунії

Мірча отримав цю нагороду вперше за 7 років.

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу визнаний найкращим футбольним тренером року в себе на батьківщині.

76-річний керманич "біло-синіх" переміг у щорічному опитуванні, організованому авторитетним румунським виданням Gazeta Sporturilor.

У масштабному голосуванні брали участь усі тренери, президенти та капітани клубів вищого румунського дивізіону, а також журналісти та читачі Gazeta Sporturilor.

Зазначимо, що Луческу визнали найкращим тренером Румунії вже вп'яте. Раніше Мірча вигравав цю нагороду в 2004, 2010, 2012 та 2014 роках.

Луческу очолив "Динамо" влітку минулого року. Під його керівництвом "біло-сині" виграли всі внутрішні турніри в сезоні 2020/21: чемпіонат, кубок і Суперкубок. Також Луческу двічі виводив киян до групового раунду Ліги чемпіонів.

Цього сезону "Динамо" пішло на зимову перерву на другому місці в УПЛ, відстаючи від "Шахтаря" на два очки. У Лізі чемпіонів "біло-сині" посіли останню сходинку в групі з "Баварією", "Бенфікою" та "Барселоною", вилетівши з єврокубків.

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