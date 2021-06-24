Луческу влаштував кадрову чистку: "Динамо" покинув ще один легіонер

Луческу влаштував кадрову чистку: "Динамо" покинув ще один легіонер

Бразилець Клейтон провів за киян лише один матч.

Київське "Динамо" попрощалося з бразильським нападником Клейтоном.

25-річний гравець покинув столичний клуб у статусі вільного агента.

Зазначимо, що Клейтон є вихованцем клубу "Фігейренше", а також виступав за "Атлетіко-Мінейро" та "Корінтіанс"

Бразилець перейшов у "Динамо" в жовтні 2020 року. Відтоді він взяв участь в одному поєдинку команди, відзначившись гольовою передачею.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" вирішило не продовжувати співпрацю з румунським півзахисником Тудором Белуце. А напередодні киян покинув хавбек Міккель Дуелунд - данець вирушив в оренду у нідерландський НЕК.

Як писав ТСН Проспорт, вже відомі суперники "Динамо" на літніх тренувальних зборах, які чемпіон України проведе у Швейцарії.

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