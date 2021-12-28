Луческу встряг у скандал в Румунії: тренер "Динамо" звинуватив ЗМІ в продажності, йому відповіли

Керманич "біло-синіх" заступився за свого сина, який раніше очолював румунську збірну.

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу потрапив у гучний скандал на батьківщині.

Напередодні 76-річного керманича "біло-синіх" уп'яте в кар'єрі визнали найкращим тренером року в Румунії. Однак, отримавши нагороду від провідного спортивного видання країни Gazeta Sporturilor (GSP), Луческу розкритикував місцевих журналістів за те, що вони нібито за гроші писали статті з критикою на адресу його сина - Развана, коли той очолював збірну Румунії від 2009-го до 2011 року.

"Коли Разван був головним тренером збірної Румунії, то GSP написала на першій шпальті, що "залишилося декілька днів, перш ніж ми позбудемося його. Ми більше не хочемо підтримувати цю збірну". У Развана така сама позиція, як і в мене: ніколи більше він не тренуватиме збірну після того, що з ним тоді сталося. Звідки це взялося? Хтось заплатив, щоб так написали", - заявив Мірча в ефірі Digisport.

Румунські журналісти не забарилися з відповіддю на звинувачення від керманича "Динамо", зажадав від нього публічних вибачень.

"Редакція GSP не може залишити без уваги звинувачення в корупції, висунуті Мірчею Луческу у прямому ефірі Digisport. Ви можете сказати, що журналісти слабкі, некваліфіковані, упереджені чи несправедливі. Ми поважаємо різноманітні думки. Але не наклеп.

Якщо ви кажете, що редакції "заплатили" за те, щоб вона писала на чиєсь прохання, це не може залишатися просто словом, кинутим на вітер у прайм-тайм по телевізору. Або Мірча Луческу доводить правдивість своїх слів, і тоді ми будемо змушені терміново вжити внутрішніх заходів, або він публічно просить вибачення, як і має вчинити порядна людина", - йдеться у зверненні Gazeta Sporturilor.

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