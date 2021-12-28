Луческу запропонував рідному клубу 12 футболістів київського "Динамо"

Фахівець хоче допомогти бухарестському "Динамо".
Головний тренер "Динамо" Київ Мірча Луческу надав своєму колезі з бухарестського "Динамо" список із 12 гравців своєї команди, яких можна взяти в оренду.
Про це повідомив новий керманич команди Флавіус Стойкан.
"Мірча Луческу – людина, яка хоче допомогти. Він так само реально оцінює ситуацію. Він сказав: "Флавіусе, важливо те, чого ти хочеш як тренер". Він надав мені список із 12 гравців "Динамо", але я мушу вибрати тих, хто мені потрібний, хто зможе допомогти", – цитує Стойкана Sport.ro.
- Нещодавно через невтішні результати керівництво бухарестців звільнило Мірчу Редніка.
- Після 21 туру його команда розташувалася на передостанньому рядку турнірної таблиці, набравши всього 12 очок.
- Для самого Луческу клуб зі столиці Румунії є знаковим, адже саме там він провів 15 років своєї ігрової кар'єри, а також тренував команду упродовж п'яти років.
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