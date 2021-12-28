Луческу запропонував рідному клубу 12 футболістів київського "Динамо"

Фахівець хоче допомогти бухарестському "Динамо".

Головний тренер "Динамо" Київ Мірча Луческу надав своєму колезі з бухарестського "Динамо" список із 12 гравців своєї команди, яких можна взяти в оренду.

Про це повідомив новий керманич команди Флавіус Стойкан.

"Мірча Луческу – людина, яка хоче допомогти. Він так само реально оцінює ситуацію. Він сказав: "Флавіусе, важливо те, чого ти хочеш як тренер". Він надав мені список із 12 гравців "Динамо", але я мушу вибрати тих, хто мені потрібний, хто зможе допомогти", – цитує Стойкана Sport.ro.

Нещодавно через невтішні результати керівництво бухарестців звільнило Мірчу Редніка.

Після 21 туру його команда розташувалася на передостанньому рядку турнірної таблиці, набравши всього 12 очок.

Для самого Луческу клуб зі столиці Румунії є знаковим, адже саме там він провів 15 років своєї ігрової кар'єри, а також тренував команду упродовж п'яти років.

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