Луческу знепритомнів: тренеру встановлять дефібрилятор після госпіталізації

Операція зі встановлення запланована на 31 березня.

Мірча Луческу / © Associated Press

Головному тренеру збірної Румунії Мірчі Луческу, якого напередодні екстрено госпіталізували, встановлять дефібрилятор для регулювання ритму серцебиття.

Як повідомляє видання GSP, 80-річний керманич пройшов обстеження шляхом коронарної ангіографії в одній із клінік Бухареста.

Лікарі не виявили критичних відхилень, окрім типових вікових проблем, проте ухвалили рішення про вживлення кардіоапарата. Операція зі встановлення запланована на вівторок, 31 березня.

Зазначається, що Мірча залишиться під наглядом лікарів до кінця тижня.

Нагадаємо, Луческу знепритомнів під час технічної наради перед ранковим тренуванням збірної Румунії за кілька днів до товариського матчу зі Словаччиною, який відбудеться 31 березня. Після надання медиками першої допомоги його госпіталізували до однієї з лікарень Бухареста.

Згодом Мірча прокоментував свою екстрену госпіталізацію та зазначив, що через стан здоров'я не полетить зі збірною Румунії на контрольну гру проти Словаччини.

Нагадаємо, 26 березня збірна Румунії у півфіналі плейоф відбору до чемпіонату світу-2026 програла Туреччині (0:1), втративши шанси потрапити на Мундіаль.

Також ми розповідали , що Луческу став найстаршим тренером в історії футбольних збірних.

