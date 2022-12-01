Лукаку не врятував: Хорватія не пустила Бельгію до плейоф ЧС-2022

Бельгійці безуспішно намагалися вирвати перемогу, щоб продовжити шлях на Мундіалі.

У четвер, 1 грудня, збірна Хорватії розписала нічию національною командою Бельгії в матчі 3-го туру групи F чемпіонату світу-2022. Поєдинок завершився з рахунком 0:0 .

На 15-й хвилині могло пощастити хорватам – Яннік Карраско повалив одного із суперників на газон. Арбітр планував призначити пенальті, але після перегляду VAR змінив своє початкове рішення.

На початку другого тайму Матео Ковачич вдало зіграв на прийомі та отримавши пас на лінії штрафного майданчика пробив під поперечину воріт бельгійців, але голкіпер виконав сейв.

Згодом збірна Бельгії створила кілька небезпечних моментів посіпіль. Карраско отримав зручний пас в штрафному майданчику та відразу пробив по воротах, але захисник в останній момент встиг заблокувати цей удар. Ромелу Лукаку зіграв на добиванні, але пробив у праву стійку.

Через хвилину Лукаку з передачі Кевіна Де Брюйне зблизька мав би пробити головою краще - м'яч пролетів над поперечиною.

Хорватія (5 очок) з другого місця вийшла до плейоф ЧС-2022. На першому місці з 7 балами марроканці. Бельгія (4) та Канада (0) завершили виступи на Мундіалі.

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