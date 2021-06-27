Лукаку проти Роналду: Бельгія та Португалія назвали склади на супербитву за чвертьфінал Євро-2020

Лукаку проти Роналду: Бельгія та Португалія назвали склади на супербитву за чвертьфінал Євро-2020

Поєдинок у Севільї розпочнеться о 22:00.

Збірні Бельгії та Португалії визначилися зі стартовими складами на матч 1/8 фіналу Чемпіонату Європи-2020, який сьогодні, 27 червня, відбудеться на арені "Ла-Картуха" в Севільї (Іспанія).

Бельгія: Куртуа, Алдервейрелд, Вермален, Вертонген, Меньє, Вітсель, Тілеманс, Торган Азар, де Брюйне, Еден Азар, Лукаку.

Португалія: Руй Патрісіу, Пепе, Рубен Діаш, Геррейро, Далот, Палінья, Моутінью, Ренато Санчеш, Бернарду Сілва, Кріштіану Роналду.

Початок гри - о 22:00 за київським часом. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію матчу Бельгія - Португалія.

Переможець матчу Бельгія - Португалія у чвертьфіналі вийде на Італію, яка в 1/8 фіналу в екстратаймі дотиснула Австрію (2:1).

Бельгія вийшла в 1/8 фіналу з першого місця в групі B. Підопічні Роберто Мартінеса обіграли Росію (3:0), Данію (2:1) та Фінляндію (2:0).

Португалія виборола путівку до плейоф, посівши третє місцу у квартеті F. Роналду та Ко розгромили Угорщину (3:0), програли Німеччині (2:4) і зіграли внічию з Францією (2:2).

Як писав ТСН Проспорт, Чехія сенсаційно вибила Нідерланди в 1/8 фіналу Євро-2020.

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