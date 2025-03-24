Лукаку висловився про розгромну перемогу Бельгії над Україною та збереження місця в еліті Ліги націй

Форвард збірної Бельгії Ромелу Лукаку прокоментував перемогу над Україною (3:0) в матчі-відповіді плейоф за право виступати в елітному дивізіоні наступного розіграшу Ліги націй.

У другій грі проти "синьо-жовтих" 31-річний бельгійський нападник, який на клубному рівні представляє італійський "Наполі", відзначився дублем.

"У роздягальні я побачив дуже невимушену атмосферу, і це передалося команді й на полі. Ми повинні були вірити. Я бачив, як багато команд у футболі відігруються зі складних ситуацій. Згадайте хоча б камбек "Барселони" проти ПСЖ у Лізі чемпіонів кілька років тому. І я також пережив це з "Манчестер Юнайтед" проти ПСЖ. У футболі нічого не закінчується, поки не завершиться матч.

Мій перший гол у матчі? Ти повинен постійно дивитися на м'яч, чи не так? Це порада від Джонатана Кіндерманса. Той поштовх захисника суперника (Миколи Матвієнка – прим.)? Необхідно було звільнитися від нього.

Ця перемога насправді має бути основою для нас. Ми добре попрацювали як команда. Світле майбутнє? Ну, зберігаймо спокій. Ми знову зберемося у червні, і тоді нашим завданням буде взяти 6 очок з 6. Сподіваюся, у нас буде більше часу на підготовку, і багато гравців ще можуть виграти титул цього сезону. Ось так ти розвиваєшся як особистість", - сказав Лукаку у коментарі HLN.

Збірна України розгромно програла Бельгії (0:3) в матчі-відповіді й за сумою двох поєдинків (3:4) програла боротьбу за місце в елітному дивізіоні Ліги націй.

Команда Сергія Реброва проведе наступний розіграш Ліги націй у другому за престижністю Дивізіоні В. Збірна Бельгії залишилася у Дивізіоні А.

Раніше повідомлялося, що Ребров прокоментував розгромну поразку збірної України від Бельгії та невихід до еліти Ліги націй.

Також фіаско від Бельгії у вирішальному матчі за еліту Ліги націй прокоментував капітан збірної України Микола Матвієнко.

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