Лукаку встановив гольовий рекорд в історії відборів до чемпіонатів Європи

Нападник збірної Бельгії Ромелу Лукаку встановив новий рекорд результативності відбіркових турнірів до чемпіонатів Європи.

30-річний форвард "Челсі", який наразі виступає в оренді за італійську "Рому", оформив покер у матчі останнього 10-го туру відбору на Євро-2024 проти Азербайджану (5:0).

Таким чином, Лукаку завершив кваліфікацію на Євро-2024 з 14 голами у своєму активі. Це новий рекорд відборів на ЧЄ.

Ромелу перевершив досягнення північноірландця Девіда Хілі (відбір до Євро-2008) та поляка Роберта Левандовського (відбір до Євро-2016), які забивали по 13 м'ячів.

RECORD!



Lukaku has scored the most goals ever in a single EURO qualifying campaign (14) #EURO2024 pic.twitter.com/dhgEFmoLc0 — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) November 19, 2023

Збірна Бельгії (20 очок) у кваліфікації на Євро-2024 посіла перше місце групи F. Разом з бельгійцями до фінального турніру ЧЄ також пробилася Австрія, яка набрала 19 балів. Не змогли фінішувати в топ-2 Швеція (10), Азербайджану (7) та Естонія (1).

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Нагадаємо, до фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року виходять по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

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