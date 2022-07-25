Лукашенко влаштував розбірки з міністром спорту через провальний старт Білорусі в Лізі націй

Так, білоруський диктатор нещодавно викликав "на килим" міністра спорту країни Сергія Ковальчука через виступ національної збірної з футболу в Лізі націй.

Про це повідомляє Tribuna.

Зазначимо, що підопічні Георгія Кондратьєва у чотирьох матчах на старті турніру вибороли дві нічиї у чотирьох матчах, програвши Словаччині (0:1) та Азербайджану (0:2), а також зігравши нічиї з Казахстаном (1:1) та тим же Азербайджаном (0:0).

Як наслідок, це призвело до того, що збірна Білорусі з двома очками замикає квартет групи Ліги націй.

Тож, саме виходячи з цих результатів, Лукашенко влаштував справжній рознос Ковальчуку, якого спеціально викликали до адміністрації так званого президента. Міністр назвав основним винуватцем провалу першого заступника голови Білоруської федерації футболу (АБФФ) Юрія Вергейчика.

Той нібито переконував Ковальчука у тому, що білоруський футбол розвивається у потрібному напрямку. А також продавив призначення Кондратьєва наставником збірної. Вергейчик обіцяв, що національна команда дасть результат.

У всій цій ситуації виникає лише одне запитання: що взагалі збірна білорусі робить в Лізі націй. Вона, як і РФ, повинна бути ізольована від усіх міжнародних спортивних змагань, адже безпосередньо є учасником війни, яку розв'язала проти України Росія. Саме з території Білорусі продовжують летіти ракети, а від початку повномасштабного вторгнення з Білорусі заходили російські військові.

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