Лунін допоміг "Реалу" перемогти "Барселону" в Ель Класико та одноосібно очолити Ла Лігу (відео)

Мадридський "Реал" обіграв каталонську "Барселону" в центральному матчі 9-го туру іспанської Ла Ліги. Зустріч на стадіоні на "Сантьяго Бернабеу" завершилася з рахунком 3:1 .

Уже на 12-й хвилині "вершкові" вийшли вперед. Карім Бензема добив м'яч у сітку після того, як Марк-Андре тер Штеген потягнув удар Вінісіуса Жуніора з близької відстані.

На 35-й хвилини мадридці зміцнили свою перевагу. Федеріко Вальверде відзначився класним пострілом з-за меж штрафного майданчика.

На 83-й хвилині підопічні Хаві Ернандеса відродили інтригу. Ферран Торрес відквитав один м'яч, асистував йому Роберт Левандовські. Однак уникнути поразки "блаугранас" не вдалося. У компенсований час Родріго реалізував пенальті та поставив крапку в Ель Класико.

Зазначимо, що ворота "Реала" в цьому матчі захищав українець Андрій Лунін, адже через травму поєдинок пропускав основний воротар "вершкових" Тібо Куртуа.

Реал - Барселона: огляд матчу

Це Ель Класико стало для Луніна дебютним в кар'єрі. Ба більше, поява Андрія на полі стала історичною для українського футболу. Раніше жоден український футболіст не брав участь в Ель Класико. У сезоні-2009/10 така нагода була в Дмитра Чигринського, але ексзахисник "Барселони" провів обидва поєдинки проти "Реала" на лавці запасних.

Реал - Барселона: турнірне становище після матчу

Після тріумфу в Ель Класико "Реал" з 25 очками вийшов на чисте перше місце в турнірній таблиці Примери. "Барселона" має 22 бали і опустилася на другу сходинку.

У наступному турі підопічні Карло Анчелотті 19 жовтня на виїзді зіграють з "Ельче", а "синьо-гранатові" на наступний день прийматимуть "Вільярреал".

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