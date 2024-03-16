Лунін допоміг "Реалу" впевнено перемогти "Осасуну" та зміцнити лідерство в Ла Лізі (відео)

Мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна на виїзді обіграв "Осасуну" в матчі 29-го туру іспанської Ла Ліги – 2:4 .

Уже на 4-й хвилині зустрічі "вершкових" вивів уперед Вінісіус Жуніор, на що памплонці всього через три хвилини відповіли точним ударом Анте Будіміра.

Однак на перерву підопічні Карло Анчелотті все ж пішли в ролі лідера, адже на 18-й хвилині відзначився Дані Карвахаль.

Варто зазначити, що наприкінці першого тайму господарі могли відігратися, але Лунін у стрибку відбив непростий удар суперника з-за меж штрафного.

Після перерви "Королівський клуб" розвинув свою перевагу. На 61-й хвилині Лунін розпочав гольову атаку – український воротар віддав довгий і точний пас на Федеріко Вальверде, який потім вивів Браїма Діаса один на один з голкіпером "Осасуни".

Минуло ще три хвилини і мадридці забили вчетверте у цьому поєдинку – Вінісіус оформив дубль, скориставшись передачею Вальверде.

У компенсований час господарі зуміли відквитати один гол – на 90+1-й хвилині Ікер Муньйос з меж карного майданчика пробив поміж ніг Луніну.

Лунін відіграв повний матч, який став для нього 17-м цього сезону в чемпіонаті Іспанії. Загалом Андрій у нинішній кампанії провів 23 поєдинки за "Реал" у всіх турнірах – пропустив 19 голів і 10 ігор зіграв "на нуль".

Огляд матчу "Осасуна" – "Реал" Мадрид

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Реал" (72 очки) посідає перше місце в Ла Лізі та на 10 балів випереджає "Жирону" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова, яка з матчем у запасі йде другою. "Осасуна" (36 пунктів) перебуває на 10-й позиції.

У наступному турі чемпіонату Іспанії, після міжнародної паузи, "Реал" 31 березня прийме "Атлетик" Більбао. Днем раніше "Осасуна" на виїзді зустрінеться з "Альмерією".

Нагадаємо, напередодні "Реал" дізнався свого суперника в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Мадридський гранд зійдеться з чинним володарем трофею "Манчестер Сіті".

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