Лунін і компанія: ЗМІ назвали список футболістів, які влітку можуть залишити "Реал"

Лунін і компанія: ЗМІ назвали список футболістів, які влітку можуть залишити "Реал"

Український голкіпер позбавлений ігрової практики в мадридському клубі.

Мадридський "Реал" збирається влаштувати серйозну кадрову чистку свого складу.

Як повідомляє наближене до "Королівського клубу" видання Marca, український воротар Андрій Лунін є одним із кандидатів "на вихід" із мадридського гранда. 23-річний українець потрапив до символічної збірної з гравців "Реала", які не мають регулярної ігрової практики, та можуть залишити "вершкових" уже влітку.

Також видання зазначає, що керівництво "Бланкос" не планує подовжуватиме контракти з Гаретом Бейлом, Марсело та Іско. Вони влітку попрощаються з командою, отримавши статус вільних агентів.

Крім того, мадридці налаштовані продати Едена Азара та Марко Асенсіо. Під питанням опинилося також майбутнє в іспанському клубі Маріано Діаса, Хесуса Вальєхо та Дані Себальйоса.

Лунін перейшов до "Реала" влітку 2018 року з луганської "Зорі". За українця "вершкові" заплатили 8,5 мільйона євро.

Від того часу Лунін здавався в оренду "Леганесу", "Вільядоліду" і "Ов'єдо" , за які сумарно провів 29 поєдинків.

, за які сумарно провів 29 поєдинків. Цього сезону Лунін провів лише два матчі в складі "Реала", обидва - в Кубку Іспанії.

Раніше повідомлялося, що Лунін може вирушити в оренду до амстердамського "Аякса" або ж перебратися до англійського "Ліверпуля".

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