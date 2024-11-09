Лунін не приїде до збірної України на вирішальні матчі Ліги націй: відома причина

Воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін не допоможе збірній України в заключних матчах групового раунду Ліги націй-2024/25 проти Грузії та Албанії.

Як повідомляє офіційний Telegram-канал УАФ, голкіпер "вершкових" не приїде до національної команди на листопадові поєдинки через сімейні обставини. Його у заявці "синьо-жовтих" замінить воротар донецького "Шахтаря" Дмитро Різник.

Раніше повідомлялося, що півзахисник іспанської "Жирони" Віктор Циганков через траму не допоможе збірній України у вирішальних матчах Ліги націй. Замість нього головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров довикликав до національної команди півзахисника київського "Динамо" Віталія Буяльського.

Матч з Грузією підопічні Реброва проведуть 16 листопада в Батумі на AdjaraBet Arena. Після цього українці 19 листопада в Тирані на стадіоні Air Albania зіграють проти Албанії.

Після четвертого туру Ліги націй збірна України посідає останнє місце у групі B1, маючи у своєму активі 4 очки. Лідирує з 7 балами Чехія. На другій та третій позиціях відповідно розташувалися Грузія та Албанія, які мають у своєму активі по 6 пунктів.

Турнірна таблиця у групі збірної України в Лізі націй / Фото: flashscore.ua

Згідно з новим форматом Ліги націй, учасник групового турніру в Дивізіоні В, де змагається збірна України, якщо посяде:

перше місце – підніметься до Дивізіону А;

друге місце – зіграє стикові матчі за вихід до Дивізіону А з командою, яка фінішує третьою в групі Дивізіону А;

третє місце – зіграє стикові матчі за збереження прописки у Дивізіоні B з командою, яка фінішує другою в групі Дивізіону С;

четверте місце – вилетить до Дивізіону С.

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