- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 42
- Час на прочитання
- 1 хв
Лунін отримав червону картку в Ель Класико, не виходячи на поле
Український воротар "Реала" взяв активну участь у сутичці з гравцями "Барселони".
Український голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін заробив вилучення в матчі 10-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26 проти "Барселони".
26-річний українець провів весь поєдинок на лавці для запасних, але все одно зумів отримати червону картку.
Під завісу гри в технічній зоні спалахнула сутичка між гравцями обох команд. Активну участь у ній взяв Лунін, який поштовхався з футболістами "синьо-гранатових", а також кричав на їхню адресу: "Сядьте".
У підсумку головний арбітр зустрічі показав Луніну червону картку за те, що Андрій "підійшов до лавки запасних суперника в агресивній манері".
Зазначимо, що цього сезону Лунін ще не зіграв жодного поєдинку за мадридський клуб, залишаючись на лавці для запасних – місце в рамці воріт "бланкос" завжди займав бельгієць Тібо Куртуа.
Нагадаємо, "Реал" на своєму полі обіграв "Барселону" з рахунком 2:1. За "вершкових" забивали Кіліан Мбаппе і Джуд Беллінгем. Каталонці відповіли лише голом Ферміна Лопеса.
Після цієї перемоги "Реал" (27 очок) зміцнив своє лідерство в Ла Лізі. "Барселона" (22 бали) залишилася на другому місці.
У наступному турі команда Хабі Алонсо 1 листопада прийме "Валенсію", а підопічні Гансі Фліка днем пізніше вдома позмагаються з "Ельче".