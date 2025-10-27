Лунін отримав червону картку в Ель Класико, не виходячи на поле

Андрій Лунін / © Associated Press

Український голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін заробив вилучення в матчі 10-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26 проти "Барселони".

26-річний українець провів весь поєдинок на лавці для запасних, але все одно зумів отримати червону картку.

Під завісу гри в технічній зоні спалахнула сутичка між гравцями обох команд. Активну участь у ній взяв Лунін, який поштовхався з футболістами "синьо-гранатових", а також кричав на їхню адресу: "Сядьте".

У підсумку головний арбітр зустрічі показав Луніну червону картку за те, що Андрій "підійшов до лавки запасних суперника в агресивній манері".

Зазначимо, що цього сезону Лунін ще не зіграв жодного поєдинку за мадридський клуб, залишаючись на лавці для запасних – місце в рамці воріт "бланкос" завжди займав бельгієць Тібо Куртуа.

Нагадаємо, "Реал" на своєму полі обіграв "Барселону" з рахунком 2:1. За "вершкових" забивали Кіліан Мбаппе і Джуд Беллінгем. Каталонці відповіли лише голом Ферміна Лопеса.

Після цієї перемоги "Реал" (27 очок) зміцнив своє лідерство в Ла Лізі. "Барселона" (22 бали) залишилася на другому місці.

У наступному турі команда Хабі Алонсо 1 листопада прийме "Валенсію", а підопічні Гансі Фліка днем пізніше вдома позмагаються з "Ельче".