Лунін підтримав зіркового одноклубника, який не отримав "Золотий м'яч-2024"

Голкіпер мадридського "Реала" та збірної України Андрій Лунін підтримав бразильського форварда "вершкових" Вінісіуса Жуніора на тлі оголошення результатів голосування за володаря "Золотого м'яча-2024".

Найкращим футболістом світу 2024 року за версією France Football було визнано іспанського півзахисника "Манчестер Сіті" Родрі, тоді як Вінісіус посів друге місце у голосуванні.

У себе в Instagram-сторіз український воротар опублікував спільне фото з бразильцем і додав красномовні смайлики.

"Вінісіусе, ти номер один, 100%", – написав Лунін.

Андрій Лунін підтримав Вінісіуса Жуніора / Фото: instagram.com/lunin_andrey

Додамо, що сам Лунін став третім у голосуванні за найкращого голкіпера планети. Трофей "Льва Яшина" вдруге поспіль отримав воротар "Астон Вілли" та збірної Аргентини Еміліано Мартінес.

"Реал" бойкотував церемонію вручення "Золото м'яча" після того, як дізнався, що Вінісіус Жуніор не отримає головний приз. На урочистий захід до Парижа не прибув жоден з представників мадридського клубу.

Родрі уперше в кар'єрі став володарем "Золотого м'яча". Рекордсменом за кількістю виграних "Золотих м'ячів" залишається форвард "Інтера" Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі, який отримував цей приз вісім разів (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).

Найближчим переслідувачем аргентинця є форвард "Аль-Насра" та збірної Португалії Кріштіану Роналду, якого визнавали найкращим футболістом світу п'ять разів (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

Раніше повідомлялося, що визначилися переможці футбольної премії "Золотий м'яч-2024" в усіх номінаціях.

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