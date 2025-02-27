Лунін повторив рекорд "Реала" в Кубку Іспанії та отримав щедру похвалу від Анчелотті

Український воротар чудово проявив себе у грі проти "Реал Сосьєдада".

Український голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін став одним з героїв першого півфінального матчу Кубка Іспанії сезону-2024/25 проти "Реал Сосьєдада", який завершився мінімальною перемогою "вершкових" (1:0).

26-річний український воротар відіграв поєдинок "на нуль", виконавши шість сейвів. Він став найкращим гравцем матчу за версією статистичного порталу SofaScore.

Також Андрій повторив рекорд "Реала" – українець зробив рекордну кількість сейвів у "сухому" матчі мадридського клубу в Кубку Іспанії від сезону-2013/14.

Крім того, це найбільша кількість сейвів в "сухому" поєдинку "Реала" в усіх турнірах цього сезону.

У нинішній кампанії Лунін пропустив 12 голів у 5 матчах за "Королівський клуб", ще 4 гри він провів "на нуль". Андрій є другим воротарем мадридців після зіркового бельгійця Тібо Куртуа.

Виступом Луніна в кубковому матчі залишився задоволений головний тренер "Реала" Карло Анчелотті.

"Він дуже добре виступав, він дуже надійний воротар. Минулого року він був фантастичним, і те ж стосується цього сезону.

Він зіграє у матчі-відповіді півфіналу Кубка Іспанії, але поки зарано говорити про те, хто зіграє в будь-якому можливому фіналі", – сказав Анчелотті після матчу.

Поєдинок-відповідь команди проведуть 1 квітня на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді.

Нагадаємо, в іншій півфінальній парі Кубка Іспанії путівку до фіналу розіграють "Барселона" та "Атлетіко", які в першому матчі розійшлися надгольовою нічиєю (4:4).

Чинним володарем Кубка Іспанії є "Атлетик" Більбао. Торік у фіналі баски у серії пенальті перемогли "Мальорку" та вперше за останні 40 років здобули цей трофей.

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