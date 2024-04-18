Лунін прокоментував перемогу над "Манчестер Сіті" та вихід "Реала" до півфіналу Ліги чемпіонів

Український воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін поділився емоціями після перемоги у серії пенальті над "Манчестер Сіті" та виходу до півфіналу Ліги чемпіонів.

Основний і додатковий час поєдинку-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів на стадіоні "Етіхад" у Манчестері завершився з рахунком 1:1 (результат першої гри – 3:3), а в серії післяматчевих 11-метрових тріумфували підопічні Карло Анчелотті. Цьому сильно посприяв Лунін, який відбив два удари футболістів "городян" – Бернарду Сілви та Матео Ковачича.

"Найважчий досвід, який ви повинні пережити, – це такий матч Ліги чемпіонів на виїзді проти "Сіті". Ти знаєш, що тобі доведеться страждати. Я маю подякувати своїм одноклубникам за те, як старанно вони працювали переді мною. Бувають матчі, в яких ти не можеш володіти м'ячем та доводити, що ви – найкраща команда. Ти точно знаєш, що тобі доведеться страждати. Повинен сказати, що я не міг бігати п'ять хвилин, як мої партнери, не кажучи вже про 120 хвилин.

Я виснажений. Ми перемогли у серії пенальті. Знав, куди битиме Ковачич. Звичайно, ми тренували пенальті. Модріч допоміг мені порадами. Перед пенальті ми підготували те, що, на нашу думку, робитимуть гравці "Сіті", й ми знали, що знайдеться той, хто спробує пробити по центру. Ми вирішили ризикнути, і, на щастя, я обрав правильного хлопця – Бернарду Сілву. Пішов на такий ризик", – наводить слова Луніна офіційний сайт УЄФА.

У півфіналі "Реал" зустрінеться з мюнхенською "Баварією", яка в 1/4 фіналу пройшла лондонський "Арсенал" українця Олександра Зінченка (2:2, 1:0).

Іншу пару півфіналістів Ліги чемпіонів складуть ПСЖ і дортмундська "Боруссія".

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