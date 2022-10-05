Лунін проти "гірників": стали відомі стартові склади на матч "Реал" - "Шахтар" у Лізі чемпіонів

Стали відомі стартові склади донецького "Шахтаря" та мадридського "Реала" на матч третього туру групового раунду Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

У середу, 5 жовтня, донецький "Шахтар" проведе поєдинок з мадридським "Реалом" у третьому турі групового раунду Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

Команди визначилися зі стартовими складами на матч.

У складі "гірників з перших хвилин вийдуть центральний захисник Валерій Бондар та вінгер Мар’ян Швед До стартового складу "вершкових" потрапив український голкіпер Андрій Лунін. Цей матч стане дебютним для українця у Лізі чемпіонів.

"Реал": Лунін – Карвахаль, Мілітао, Алаба, Менді – Чуамені, Кроос, Вальверде – Родріго, Бензема, Вінісіус;

Запасні: Лопес, Канісарес, Вальєхо, Начо, Азар, Модріч, Асенсіо, Камавінга, Одріосола, Васкес, Рюдігер, Маріано.

"Шахтар": Трубін – Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко – Степаненко, Бондаренко – Швед, Судаков, Мудрик – Зубков;

Запасні: Шевченко, Пятов, Кривцов, Тейлор, Козік, Криськів, Джурасек, Топалов, Очеретько, Петряк, Траоре, Сікан.

Поєдинок "Реал" - "Шахтар" розпочнеться о 22:00 за київським часом. Онлайн-трансляція гри доступна на нашому сайті.

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