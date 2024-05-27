"Лунін провів фантастичний сезон": Анчелотті висловився про вибір голкіпера на фінал Ліги чемпіонів

Керманич "вершкових" ще не визначився, хто з воротарів його команди зіграє у вирішальному матчі.

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті прокоментував кадрову ситуацію з голкіперами перед фіналом Ліги чемпіонів проти дортмундської "Боруссії".

64-річний італійський фахівець заявив, що обере воротаря на вирішальний поєдинок ЛЧ безпосередньо перед його початком.

Також керманич "вершкових" повідомив про проблеми зі здоров'ям в українського голкіпера команди Андрія Луніна, який захворів.

"Воротар у фіналі? Це складний вибір, тому що Лунін провів фантастичний сезон, а Куртуа є Куртуа. Я ухвалю рішення перед грою. Наразі у Луніна температура, сподіваюся, він одужає до суботи", – наводить слова Анчелотті Madrid Extra.

Зазначимо, що цього сезону Лунін зіграв 31 матч за мадридський клуб у всіх турнірах, пропустив 32 м'ячі та 12 разів зберіг ворота "сухими".

Фінальний поєдинок Ліги чемпіонів між дортмундською "Боруссією" та мадридським "Реалом" відбудеться у суботу, 1 червня, на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

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