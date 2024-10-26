Лунін – у старті: стали відомі склади на матч чемпіонату Іспанії між "Реалом" і "Барселоною"

Ель Класико розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Мадридський "Реал" і каталонська "Барселону" оголосили стартові склади на очний матч 11-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25, який сьогодні, 26 жовтня, відбудеться на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді.
Український голкіпер "вершкових" Андрій Лунін вийде на поле з перших хвилин. Раніше повідомлялося, що основний воротар мадридського клубу Тібо Куртуа отримав травму.
"Реал": Лунін, Лукас Васкес, Мілітао, Рюдігер, Менді, Вальверде, Чуамені, Камавінга, Беллінгем, Мбаппе, Вінісіус Жуніор
Запасні: Фран Гонсалес, Серхіо Местре, Модрич, Гюлер, Ендрік, Вальєхо, Себальйос, Фран Гарсія, Браїм Діас
"Барселона": Пенья, Кунде, Кубарсі, Мартінес, Бальде, Касадо, Педрі, Фермін Лопес, Ямаль, Рафінья, Левандовські
Запасні: Щенсний, Кочен, Гаві, Фаті, Пабло Торре, Пау Віктор, Ольмо, Френкі де Йонг, Форт, Мартін, Домінгес
Поєдинок "Реал" – "Барселона" розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Каталонці підходять до Ель Класико в ролі лідера чемпіонату, маючи 27 очок після десяти турів. "Вершкові" відстають від "синьо-гранатових" на три бали.
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