Лунін у звичній ролі: стали відомі стартові склади на Суперкубок УЄФА-2022

"Реал" та "Айнтрахт" назвали стартові склади на матч за Суперкубок УЄФА.

Сьогодні, 10 серпня, переможець Ліги чемпіонів мадридський "Реал" та переможець Ліги Європи франкфуртський "Айнтрахт" визначать володаря Суперкубка УЄФА.

Команди визначилися зі стартовими складами на цей поєдинок.

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Едер Мілітао, Алаба, Менді, Кроос, Каземіро, Модріч, Вальверде, Вінісіус Жуніор, Бензема.

Запасні: Лунін, Вальєхо, Начо, Азар, Асенсіо, Васкес, Тчуамені, Себальйос, Родріго, Рюдігер, Маріано, Камавінга.

"Айнтрахт": Трапп, Туре, Тута, Ндіка, Кнауфф, Соу, Роде, Ленц, Камада, Борре, Ліннстрем.

Запасні: Граль, Рамай, Смолчич, Якич, Коло, Аліду, Хасебе, Аларіо, Чендлер, Хеуге, Гетце.

Матч "Реал" - "Айтрахт" розпочнеться о 22:00 за київським часом. Онлайн-трансляція поєдинку буде доступна на нашому сайті.

Нагадаємо, що український воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін відіграв усі 90 хвилин товариського поєдинку проти мексиканської "Америки" в Сан-Франциско.

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