Лунін в історичному для України матчі допоміг "Реалу" вийти до фіналу Клубного чемпіонату світу

Андрій став першим українцем, який зіграв на Клубному чемпіонаті світу.

Мадридський "Реал" розгромив єгипетський "Аль-Ахлі" в півфіналі Клубного чемпіонату світу 2023 року. Поєдинок у Рабаті, столиці Марокко, завершився з рахунком 1:4 .

"Вершкові" вийшли вперед наприкінці першого тайму завдяки точному удару Вінісіуса Жуніора.

Одразу після перерви перевагу мадридців зміцнив Федеріко Вальверде. На 65-й хвилині захисник "Аль-Ахлі" Алі Маалул відквитав один м'яч, реалізувавши пенальті.

На 86-й хвилині підопічні Карло Анчелотті мали можливість повернути собі гандикап у два голи, проте Лука Модріч не забив пенальті.

І все ж, іспанський клуб забив утретє – на 90+2-й хвилині відзначився Родріго. А на 90+8-й хвилині Серхіо Aррібас довів справу до розгрому, відправивши четвертий м'яч до сітки воріт єгиптян.

Ворота "Реала" в цьому матчі захищав український голкіпер Андрій Лунін, оскільки основний воротар "Королівського клубу" Тібо Куртуа пропускає турнір через травму.

23-річний Лунін став першим українцем, який зіграв на Клубному чемпіонаті світу. 2009 року український захисник Дмитро Чигринський вигравав Клубний чемпіонат світу з "Барселоною", але тоді він не брав участі в матчах.

У фіналі Клубного чемпіонату світу "Реал" зустрінеться з "Аль-Хілялем" із Саудівської Аравії, який у першому півфіналі переміг бразильський "Фламенго" з рахунком 2:3.

Фінал турніру відбудеться в суботу, 11 лютого. Початок вирішального матчу – о 21:00 за київським часом. Того ж дня о 17:30 розпочнеться поєдинок за третє місце між "Аль-Ахлі" та "Фламенго".

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